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İzcan’dan Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na eleştiri...

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun köylerde, “AKP lehine seçim propagandası” yaptığını ileri sürerek, buna tepki gösterdi.

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İzcan’dan Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na eleştiri...
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İzcan, yazılı açıklamasında,  “Kuzey Kıbrıs, AKP’nin propaganda merkezi olamayacaktır” dedi.
 
İzcan, “TC Devletinin Kuzey Kıbrıs’taki yasal temsilcisi olduğunu unutan Metin Feyzioğlu, Türkiye’de iktidar değişikliğinin hemen ardından ülkesine geri dönmelidir” ifadelerini kullandı.



İzcan, açıklamasında, Türkiye’de “demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesi” verenlere destek bildirdi.
 
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