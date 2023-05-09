İskele'deki bazı köylerde elektrik kesintisi olacak

İskele’deki bazı köylerde yarın yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00'dan yaklaşık 13.00'e kadar; Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik köylerine elektrik verilemeyecek.

