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İskele'deki bazı köylerde elektrik kesintisi olacak

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İskele'deki bazı köylerde elektrik kesintisi olacak
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İskele’deki bazı köylerde  yarın yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00'dan yaklaşık 13.00'e kadar; Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik köylerine elektrik verilemeyecek.
 
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