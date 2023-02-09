banner913
banner885
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
13 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
13 0
 
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
13 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
18 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
30 0
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
11 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
13 0
banner915

“İnsanlar yerin altında ‘yardım edin’ diye çığlık atıyordu”

banner476

Sağlık amaçlı Kıbrıs’tan Hatay’a giden ve orada depreme yakalanan 17 yaşındaki Ayten Hamzaoğulları, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı: “Sokaklar enkazla doluydu, insanlar yerin altında ‘yardım edin’ diye çığlık atıyordu”

banner825
“İnsanlar yerin altında ‘yardım edin’ diye çığlık atıyordu”
Sağlık amaçlı Kıbrıs’tan Hatay’a giden ve orada depreme yakalanan 17 yaşındaki Ayten Hamzaoğulları, deprem anında ve sonrasında yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Otogara gitmek için 6 kilometre yürüdüğünü ifade eden Hamzaoğulları, “Sokaklar enkazlarla doluydu, insanlar yerin altında yardım edin diye çığlık atıyordu ama edemiyorduk” dedi. Büyük iş araçları ile bölgeye yardımın şart olduğunu belirten Hamzaoğulları, sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında gıda, kıyafet gibi ihtiyaçlar olduğunu belirtti.
Hamzaoğulları’nın paylaşımı şöyle:
“Yedinci kattan aşağıya inmeyi başardık. İndiğimizde sokak enkazlarla doluydu, insanlar yerin altında yardım edin diye çığlık atıyordu ama edemiyorduk. Ana caddeye çıktık, sürekli yağmur yağıyordu ve çok soğuktu. Sabaha dek ana caddede insanlarla toplu halde bekledik. Sürekli ateşin yanması için yardım ettik. 6 kilometre yürüdük. Sürekli yardım isteyen insanlar vardı ama yardım etmek mümkün değildi. Otogara gittik, herkes sokaktaydı. Isınmaya çalışıyordu. Bölgede çok fazla enkaz var ve iş makinesi gerek. Gıda ve kıyafet yardımı gerek çünkü hava çok soğuk ve sürekli yağmur yağıyor. Lütfen yardım edin.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.