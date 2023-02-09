“İnsanlar yerin altında ‘yardım edin’ diye çığlık atıyordu”

Sağlık amaçlı Kıbrıs’tan Hatay’a giden ve orada depreme yakalanan 17 yaşındaki Ayten Hamzaoğulları, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı: “Sokaklar enkazla doluydu, insanlar yerin altında ‘yardım edin’ diye çığlık atıyordu”

Sağlık amaçlı Kıbrıs’tan Hatay’a giden ve orada depreme yakalanan 17 yaşındaki Ayten Hamzaoğulları, deprem anında ve sonrasında yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Otogara gitmek için 6 kilometre yürüdüğünü ifade eden Hamzaoğulları, “Sokaklar enkazlarla doluydu, insanlar yerin altında yardım edin diye çığlık atıyordu ama edemiyorduk” dedi. Büyük iş araçları ile bölgeye yardımın şart olduğunu belirten Hamzaoğulları, sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında gıda, kıyafet gibi ihtiyaçlar olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları’nın paylaşımı şöyle:

“Yedinci kattan aşağıya inmeyi başardık. İndiğimizde sokak enkazlarla doluydu, insanlar yerin altında yardım edin diye çığlık atıyordu ama edemiyorduk. Ana caddeye çıktık, sürekli yağmur yağıyordu ve çok soğuktu. Sabaha dek ana caddede insanlarla toplu halde bekledik. Sürekli ateşin yanması için yardım ettik. 6 kilometre yürüdük. Sürekli yardım isteyen insanlar vardı ama yardım etmek mümkün değildi. Otogara gittik, herkes sokaktaydı. Isınmaya çalışıyordu. Bölgede çok fazla enkaz var ve iş makinesi gerek. Gıda ve kıyafet yardımı gerek çünkü hava çok soğuk ve sürekli yağmur yağıyor. Lütfen yardım edin.”

