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İlkan Varol, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı

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Varol: “Gençlerimiz, çocuklarımız, sporcularımız ve bilim insanlarımız insan hakkı ihlaline maruz kalıyor”

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İlkan Varol, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de yaşayan gençlerin, çocukların, sporcuların ve bilim insanlarının insan hakkı ihlaline maruz kaldığını vurguladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen  etkinliğe İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin (İİTOB)  asli üyesi olarak katılan Varol, genel kurulla birlikte gerçekleştirilen “Bilgi, Deneyim ve Paylaşım Forumu”nda konuşma yaptı.

Konuşmasında, KKTC halkı olarak yaşanan en büyük sıkıntının dıştan maruz kalınan insan hakları ihlali olduğuna vurgu yapan Varol, gençlerin, çocukların, sporcuların ve bilim insanlarının insan hakları ihlaline maruz kaldığını kaydetti.

Uluslararası camianın desteğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Varol, “Birlikten güç, bilgi, destek doğar; gençler yurt dışında insan hakları ihlalleri yaşıyorlar ve sporcularımız hiç bir aktiviteye ve yarışmaya katılamıyor.” dedi.

 Varol, özellikle pandemi döneminde KKTC halkının çok büyük insan hakkı ihlaline uğradığına dikkat çekerek, ülkeye aşı gönderilmesi gibi sağlık konularında dahi saf dışı bırakılmaya çalışıldığını kaydetti.

Varol, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, uluslararası camianın KKTC halkına destek vermesi yönündeki çağrısını yineledi.

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