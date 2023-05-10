“İlaç alamıyoruz, kan bulamıyoruz”

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli “1 yıldır ilaç getirtilemiyor, dışardan bulsak da ya çok uç fiyatlarda ya da hiç temin edemiyoruz” dedi

Thalassaemia hastaları ülkemizde sorunlarla boğuşuyor.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, en büyük sıkıntılarının başında ilaç sıkıntısı olduğuna değindi ve 1 yıldır ilaç bulamadıklarını söyledi.

Gerekli görüşmeleri birçok kez yapmalarına rağmen çözüm üretilmediğini kaydeden Beşevlerli, “1 yıldır ilaç getirtilemiyor, dışardan bulsak da ya çok uç fiyatlarda ya da hiç temin edemiyoruz” dedi.

KKTC’de 150 Thalassaemia hastası olduğunu, bunların 30’nun Güney Kıbrıs’ta tedavi gördüğünü söyleyen Beşevlerli, kan ihtiyaçlarının Kıbrıs Türk Kızılay’ı ve Kan Bankası tarafından karşılandığının da altını çizerek, kan gruplarında da ciddi sıkıntılar yaşandığına değindi.

Özellikle A RH kan grubunun stoklarında olmadığına dikkati çeken Beşevlerli, “En çok baş edilecek, önlenebilecek hasta grubuyuz ancak 2023 yılındayız ve biz ilaç bulup kullanamıyoruz. Kan birimi olarak her kan grubundan sıkıntılıyız ancak bağışçılarımızı tek tek arayıp kan vermeleri yönünde ricada bulunuyoruz” dedi.

2001 yılından itibaren ülkede yeni Thalassaemia doğumu olmadığını ancak çocuk hematologları tarafından derneğe thalassaemia doğumları olduğu yönünde bilgileri geldiğini ve bu konuda çalışma başlattıklarını söyleyen Çiğdem Beşevlerli, yakın zamada dünyaya gelen 9 thalassaemialı bebekten birinin vefat ettiğini, bazı bebeklerin de ilik nakli ile iyileştiğini belirtti.

