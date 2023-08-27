İki savaş gemisi ziyarete açılıyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açılacak.
Güvenlik Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) ve TCG İmbat (P-335) KKTC’de liman ziyareti yapacakları belirtildi.
Açıklamada, “30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Bandırma (F-502) Korveti Gazimağusa Limanında, TCG İmbat (P-335) Hücumbotu ise Girne Limanında halkın ziyaretine açılacaktır” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.