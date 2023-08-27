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İki savaş gemisi ziyarete açılıyor

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İki savaş gemisi ziyarete açılıyor
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) ve TCG İmbat (P-335) KKTC’de liman ziyareti yapacakları belirtildi.
Açıklamada, “30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Bandırma (F-502) Korveti Gazimağusa Limanında, TCG İmbat (P-335) Hücumbotu ise Girne Limanında halkın ziyaretine açılacaktır” denildi.
 
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