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İki Rus kadının cesetleri bulundu

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Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp olan ve bir süreden beridir aranan 43 ve 33 yaşlarındaki iki Rus kadının cesetlerinin bulunduğu haber verildi.

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İki Rus kadının cesetleri bulundu
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Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp olan ve bir süreden beridir aranan 43 ve 33 yaşlarındaki iki Rus kadının cesetlerinin bulunduğu haber verildi.
İki kadının kaybolması olayında şüpheli olarak tutuklanan 32 yaşındaki Suriyeli zanlının cinayeti itiraf ettiğini bildiren Rum haber kaynakları, zanlının cinayeti itiraf etmesinin ardından, kadınları “Kato Amiando’daki” evde gömdüğü noktayı polislere gösterdiğini kaydetti.
Polis yetkililerinin günün ilk ışıklarıyla birlikte iki kadının cesetlerini bulmak için söz konusu yazlık eve gittikleri ve dün sabaha yakın saatlerde evin bahçesinde iki kadının cesetlerini toprağa gömülü olarak buldukları ifade edildi.
 
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