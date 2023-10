“Her zaman her yerde arama kurtarma harekatına hazırız”

GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç vurguladı: “KKTC ve anavatanı TC unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz karada, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır”



Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, tatbikat hakkında basına brifing verdi. Aytaç, arama kurtarmanın genel tanımıyla denizde ve karada tehlike içerisindeki insanların ve araçların su üstü vasıtaları, uçaklar, helikopterler bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak, aranması ve kurtarılması olduğunu belirtti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı bir yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Aytaç, profesyonelce yetişmiş bir personel, iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın bir koordinasyon ile iş birliğine ihtiyaç olduğunu ve beraberinde 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.

KKTC’nin egemenliğini ilan ettiği toprakları, 12 mil karasuları ve hava sahası arama kurtarma bölgesi olduğunu dile getiren Aytaç, tatbikatın, KKTC’nin insani amaçlarla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kazandığı, arama kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda, uluslararası denizcilik örgütüne bildirilmiş Türk arama kurtarma bölgesindeki, arama kurtarma faaliyetleriyle yetkiyi vurgulamak, altını çizmek amacıyla 2002 yılından bu yana icra edildiğini söyledi. Aytaç, tatbikatın bu yıl 19’uncusunun yapıldığını belirtti.

Aytaç, KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart 2002 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa/Karpaz güneyi bölgesinde 39, Girne/Karpaz kuzeyi bölgesinde 59, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 112 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirtti.

Tatbikata, TC’den 12, KKTC’den 3 koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini dile getiren Aytaç, TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan 4 adet uçar unsur ve bir adet yüzer unsur ile iki kurtarma timinin fiili olarak tatbikatta yer alacağını söyledi. Aytaç, tatbikata TC İçişleri Bakanlığı’ndan 10 adet uçar unsur ve 9 adet yüzer unsur ile 5 kurtarma timinin fiili olarak iştirak edeceği bilgisini de verdi.

Aytaç, “KKTC ve anavatanı TC unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz karada, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” vurgusu yaptı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi, Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı.Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.Arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı bir yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Aytaç, profesyonelce yetişmiş bir personel, iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın bir koordinasyon ile iş birliğine ihtiyaç olduğunu ve beraberinde 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.KKTC’nin egemenliğini ilan ettiği toprakları, 12 mil karasuları ve hava sahası arama kurtarma bölgesi olduğunu dile getiren Aytaç, tatbikatın, KKTC’nin insani amaçlarla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kazandığı, arama kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda, uluslararası denizcilik örgütüne bildirilmiş Türk arama kurtarma bölgesindeki, arama kurtarma faaliyetleriyle yetkiyi vurgulamak, altını çizmek amacıyla 2002 yılından bu yana icra edildiğini söyledi. Aytaç, tatbikatın bu yıl 19’uncusunun yapıldığını belirtti.Aytaç, KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart 2002 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa/Karpaz güneyi bölgesinde 39, Girne/Karpaz kuzeyi bölgesinde 59, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 112 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirtti.Tatbikata, TC’den 12, KKTC’den 3 koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini dile getiren Aytaç, TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan 4 adet uçar unsur ve bir adet yüzer unsur ile iki kurtarma timinin fiili olarak tatbikatta yer alacağını söyledi. Aytaç, tatbikata TC İçişleri Bakanlığı’ndan 10 adet uçar unsur ve 9 adet yüzer unsur ile 5 kurtarma timinin fiili olarak iştirak edeceği bilgisini de verdi.Aytaç, “KKTC ve anavatanı TC unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz karada, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” vurgusu yaptı.