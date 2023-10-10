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Hayvancılar Birliği Bursa’da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

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Hayvancılar Birliği Bursa’da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyeti, BURTARIM Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 15. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’nı ziyaret etti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, yaptığı açıklamada, birlikten 40 kişilik bir heyetin fuara katıldığını bildirdi.
Naimoğulları, hayvancılık sektöründeki son gelişmeleri ve teknolojileri yakından inceleme imkanı bulan heyetin, birçok firma ile birebir istişare etme şansı bulduğunu belirtti.
 
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