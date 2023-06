Hastaların ilaç isyanı

Sağlık Dernekleri Platformu, kronik hastaların sorunlarını aktarmak, ilaç ve malzeme eksikliklerine tepki göstermek amacıyla Maliye ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Sağlık Dernekleri Platformu, ilaç ve malzeme eksikliklerine dikkat çekmek için Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.Eylemciler ilk olarak Maliye Bakanlığı önünde toplandı. “Kan Sulandırıcı Yok”, “Tetanoz Aşısı Yok”, “Antibiyotik Yok”, “Epilepsi MS İlacı Yok”, “Kanser İlaçları Yok”, “Alzheimer Parkinson İlacı Yok”, “Tahlillerimi İstiyorum”, “Tedavi İlaçla Olur, İlaca Erişim Hasta Hakkıdır”, “İlaç Eksikliği İnsanı Eksiltir”, “İlaçlara Yok Diyemezsiniz”, “Müşavir Değil İlaç İstiyoruz”, “Atamaya Para Var, İlaca Yok”, “İlaca Erişim En Temel İnsan Hakkıdır” yazılı dövizler taşınan eylemde, sloganlar da atıldı.Sağlık Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ahmet Varoğlu eylemde yaptığı konuşmada, ilaç eksikliğinin, her gün üstesinden gelmeye çalışılan bir sorun olduğuna dikkat çekti.“Sağlıkta tasarruf yapmaya çalışan Maliye Bakanlığı’nın gerçek adres olduğunu düşündüğümüz için buradayız” diyen Varoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın, ilaç ve malzeme eksiklikleriyle ilgili Maliye Bakanlığı’nı adres gösterdiğini söyledi.Ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, hazırlanan basın açıklamasını okudu.“Yıllar içerisinde eşit, erişilebilir ve ücretsiz kamusal sağlığın en öncelikli konu olması gerekirken, ötelendiğini” savunan Kibrit, “Bunun yaşamlarımız üzerindeki vahim etkisini yaşayarak, deneyimledik” dedi.“Ülkede sağlık hakkının yıllardır ihlal edildiğini” kaydeden Kibrit, kronik hastalığı bulunanlar, engelli bireyler, akut nedenlerle sağlık hizmetlerine ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyan on binlerce insanın sorunlarının katlanarak, büyümesi nedeniyle kaliteli ve çağdaş sağlık hizmetlerinden yoksun kalındığını belirtti.İletişim cihazlarının bedelinin yüksek olması nedeniyle işitme cihazı alımını erteleyen her kişinin kulak sağlığına olumsuz etkileri olduğunu ve iletişimde zorluklar yaşadığını ifade eden Günay Kibrit, “İletişim de bir haktır ve bu hak işitme cihazları ile sağlanıyorsa devlet cihaz bedelini karşılamak zorundadır” dedi. Gelir düzeyi çok düşük olan kişinin, cihazların pahalı olması nedeniyle hiçbir şekilde işitme cihazı alamayacağını dile getiren Kibrit, işitme cihazının sıradan bir cihaz olmadığına vurgu yaptı.“Sosyal devlet anlayışına dayalı ulusal bir sağlık politikası olmadığı ve ülke kaynaklarının sağlık hakkını korumaya yönelik kullanılmadığı” eleştirisinde bulunan Kibrit, bu nedenle hastalar ve engelli bireylerin, düzenli tedavi için gereken ilaçlara, tıbbi malzeme ve olanaklara düzensiz bir şekilde veya hiç ulaşamadığını belirtti.Yıllardır eylem yapılmasına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getiren Kibrit, şunları kaydetti:“Çağdaş kamusal sağlık hizmetleri olmadığında, sadece kronik hastalar değil hiç kimse güvende değildir. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadele, ilaca ve tedavisine erişemeyen, bu nedenle yaşam kalitesi gittikçe azalan ya da hayatı riske giren herkes içindir.”Hükümete ve ilgili bakanlıklar olarak Sağlık ve Maliye Bakanlığı’na çağrı yapan Günay Kibrit, “Sağlık hakkı, yaşam hakkıdır. Sağlık hakkı başka hiçbir gerekçeyle ötelenemez ve bu haktan hiçbir mazeretle taviz verilemez” dedi.Basın açıklamasının sonrasında eylemciler yüzlerini bakanlık binasına dönerek, “Sayın Bakan Biz Buradayız Sen Neredesin?” diyerek, Maliye Bakanı’na seslendi. Eylemciler, daha sonra Sağlık Bakanlığı’na yürüdü ve bakanlık önünde taleplerini bir kez daha dile getirdi.