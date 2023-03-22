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Güzelyurt-Lefke yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

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Güzelyurt-Lefke yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
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Güzelyurt-Lefke yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü sürücü Orkem Yazgın (E-30) yaralandı.
 
Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Güzelyurt - Lefke ana yolu üzeri Güneşköy mevkiinde,  Orkem Yazgın 159 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NU 358 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ kısmından çıkarak narenciye ağacına çarpıp takla attı. Kazada, yaralanan Yazgın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.
 
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