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Guterres’e Türkiye’yi şikayet

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Bu Memleket Bizim Platformu, Pile’de ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan olaylarla ilgili BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi

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Guterres’e Türkiye’yi şikayet
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Bu Memleket Bizim Platformu'na üye bazı örgütler, Pile’de ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan olaylarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup gönderdi.
KTOEÖS'ün merkez Lefkoşa binasında, BM Kıbrıs Temsilciliğinden, Kuzey Kıbrıs’a gelinip teslim alınan mektupta, “şiddete karşı barışa taraf olunduğuna, sıkıntıların diyolagla çözülmesi gerektiğine” vurgu yapılarak, Pile’de ve Güney’de yaşanan “provokatif eylemler” kınandı.
Platform adına KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, Pile’de yaşanan olaylardan Kıbrıslı Türkleri sorumlu tutmasının “kabul edilemez” olduğu vurgulanarak, Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi.
Mektupta, “Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, BM parametreleri çerçevesinde federal çözüm ve barış” istenci de ortaya kondu.
 
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