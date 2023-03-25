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Gönyeli’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

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Gönyeli’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00’dan 17.00'a kadar Gönyeli Erel ve Kofalılar bölgesine ve Gönyeli çemberi ve Girne yolu civarına elektrik verilemeyeceği açıklandı.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
 
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