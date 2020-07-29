Gönyeli-Boğazköy bölgesinde görülen esrarengiz cisim ne?

Ülkemizde son yıllarda yaşanan tuhaf olaylar vatandaşlarımızı hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyor.

Bu tuhaf olaylardan biri de önceki gün sabaha yakın Gönyeli – Boğaz bölgesinde yaşandı.

Gazetemize ulaşan bazı vatandaşlarımız, Salı günü sabah saat 05.30 civarında çok farklı bir ses duymaları neticesinde evlerinden dışarıya fırladıklarını ve Boğazköy – Gönyeli arasındaki yolun olduğu yerde fotoğraftaki görüntüyü yakaladıklarını anlattılar.

Gökyüzündeki cismin ne olduğunu anlayamadıklarını belirten vatandaşlarımız “Önce bir ufo olabileceğini düşündük. Ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi tam belirgin değildi. Çıkardığı ses ise bir jet uçağının sesine benziyordu. Ancak bir jet uçağı bu kadar yavaş ilerlemez” diye konuştular.

Bu esrarengiz ses ve cisim nedeniyle bölgedeki askeri birliklerde de bir hareketlenme olduğunu gözlemlediklerini anlatan vatandaşlarımız, bu esrarengiz olay konusunda bir bilgi edinmek istediklerini ancak kimseden bilgi alamadıklarını sözlerine eklediler.

