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Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında

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TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ten Girne semalarındaki gösteri uçuşunun çekildiği görüntüleri paylaştı.

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Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünün 'Çelik Kanatları' Girne semalarında. SOLOTÜRK gösteri ekibimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler." ifadelerine yer verildi.
SOLOTÜRK uçağının kokpitinden çekilen görüntülerde, uçağın kalkışından hemen sonra terse geçip yükselmeye devam ettiği manevra, pilotun Girne Limanı'ndaki vatandaşları selamlaması ve Beşparmak Dağları'ndaki büyük KKTC bayrağının üzerinden geçiş yer alıyor.



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