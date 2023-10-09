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Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

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Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek
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Kıb-Tek, Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 arasında; Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit çemberine elektrik verilemeyecek.
 
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
 
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