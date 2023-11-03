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Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak

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Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak
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Girne Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu işbirliğinde hazırlanan Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik Önerisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 7 Kasım Salı günü saat 09.00 – 12.30 arasında, Girne The Arkın Colony Hotel Konferans Salonu’nda yapılacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilgili devlet kurumları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve siyasi parti temsilcileri ile halkın görüşlerini almak ve bilgi sunmak amacı ile düzenlenecek toplantı, “Halkın Katılım Toplantısı” adıyla yapılacak.

42 gün boyunca askıya alınacak

“Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi” raporu ve ekli haritaları, hakkında yapılacak görüş bildirimleri ve öneri raporları için 7 Kasım Salı günü itibarı ile 42 gün boyunca (18 Aralık 2023’e kadar) www.girnebelediyesi.com, spt.gov.ct.tr web sitelerinde ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Şehir Planlama Dairesi’nde askıda olacak.
 
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