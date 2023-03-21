banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
5 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
5 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
9 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
11 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
52 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
17 0
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
25 0
banner915

Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

banner476

Girne bölgesinde yarın 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

banner825
Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
banner931
Girne bölgesinde yarın 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30-13.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu civarı ve Barış Parkı civarına elektrik verilemeyecek.
-Girne Sosyal Konutlar ve Palidama Apartmanları bölgesinde 3 saatlik kesinti
Girne Sosyal Konutların bir kısmı ve Palidama Apartmanları bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.