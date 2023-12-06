Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili revizyon toplantısı yapıldı.Kasım ayında yürürlüğe giren imar planıyla ilgili toplantı Gazimağusa Belediyesi'nde yer aldı.Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) iş birliğinde yapılan toplantıya KTMMOB, Şehir Planlama Dairesi, Mimarlar Odası temsilcileriyle belediyenin teknik ekipleri mimar, mühendisler katılarak imar planının geliştirilmesi ve planlı gelişimin sağlanması için görüşlerini paylaştı.UluçayGazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantının başında yaptığı konuşmada, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı’nın çok uzun zamandır tartışıldığını, aynı şekilde uzun süredir de emirnamenin yürürlükte kaldığını söyledi. Uluçay, Belediye’nin pozisyonlarının açık olduğunu kaydetti ve imar planından yana olduklarını belirtti.İmar planıyla ilgili revizyon ihtiyacı olduğunu, revizyon çalışmalarının zaman zaman tekrar edilebileceğini ancak ilk revizyon çalışmasının çok önemli olduğunu söyleyen Uluçay, KTMMOB ile iş birliği halinde toplantı yapmak istekilerini belirtti.AdanırKTMMOB Başkanı Tunç Adanır ise, 2019 yılından bugüne gelene kadar siyasi mercilerle sıkıntılar yaşandığını, ülke genelinde imar planı yapılması gerektiğini ancak halen o noktaya gelinemediğini belirtti. Adanır, özellikle tarımsal arazilerin inşaat alanlarına dönüşmesinin en çok gündemde olan konu olduğunu söyledi. Bir an önce tüm ülkenin imar planının yapılması ve planlı gelişmenin sağlanması gerektiğini kaydeden Adanır, imar planının 20 yıllık süresi olduğunu ve 5 yılda revizyon yapma hakkı verdiğini anlattı. 2019’daki imar planıyla ilgili olarak 2023’te uzlaşıldığını ve revizyon noktasına gelindiğini belirten Adanır, daha önce yayınlanması gereken imar planının yerine emirnamenin yayınlandığını ve kentlerin yapılaşmasının seyredildiğini kaydetti.Süreci doğru bir noktaya getirdikten sonra planlı gelişme için bu toplantıyı yaptıklarını, görüş ve önerileri dinlemek istediklerini ifade eden Adanır, Şehir Planlama Dairesinden Birliğe görüş talebi geldiğini bunu odalara ileteceklerini söyledi.RamizŞehir Planlama Dairesi’nden Berkay Ramiz ise, 2019’da hazırlanan planın geçen kasımın başında yürürlüğe girdiğini, bu süreci yaşayanların konunun planlı gelişme değil müktesep haklarla ilgili olduğunu bildiğini söyledi.Müktesep haklarla ilgili uzlaşı arayışına girdiklerini belirten Ramiz, hem meslek hem yatırımcı tarafın uzlaşacağı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bir defaya mahsus müktesep haklarda düzenleme yapılarak planın kasımın başında yürürlüğe girmesinin sağlandığını ifade eden Ramiz, 3 belediye tarafından ilan verilmesiyle planın gözden geçirilmesi sürecinin resmen başladığını anlattı.Bu duyuruyla 6 haftalık görüş alma süreci olduğunu kaydeden Ramiz, sivil toplum örgüleri, meslek örgütleri ve kurum kuruluşlardan görüş talep ettiklerini söyledi. Mimar, mühendislerin görüşlerinin alınmasının çok önemli olduğunu, bölgelerin 2018’den beri emirname ile geliştiğini dile getiren Ramiz, bunun hem iyi hem kötü yanı olduğunu belirtti. Ramiz, emirname ile gelişmenin kontrol altına alınabilmesinin iyi, yoğunluk ile altyapı olmadan gelişmeye sebep olmasının da kötü olduğunu söyledi.İmar planında yoğunlukları kullanmaya başladıklarını, bunun belediyelerin kendi yatırımlarını hesaplamasını sağlayacağını ifade eden Ramiz, hangi bölgeye ne kadar konut ve nüfus geleceğinin hesaplanacağını ve ona göre kanalizasyon, su altyapı yolları, toplu taşıma hesaplaması yapılacağını kaydetti.