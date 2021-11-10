banner583
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
13 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
133 0
 
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
47 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
14 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
42 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
12 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
64 0
banner661
banner726

Fırtına Lefkoşa'da zarara yol açtı

banner476

banner714
Fırtına Lefkoşa'da zarara yol açtı
banner721
Ülkemizde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına bazı bölgelerde zarara yol açıyor.
Ülkede etkili olan rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı. 
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Boğaz, Kalkanlı, Kaleburnu ve Serdarlı’da rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktığını belirtti. 
GÜNEY LEFKOŞA'DA ZARARA YOL AÇTI
Bu arada şiddetli fırtına nedeniyle Güney Lefkoşa'da bazı yerlerde ağaçlar devrilerek zarara yol açtı.
Devrilen ağaçlardan dolayı park halindeki araçların zarara uğradığı bildirildi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.