Fırtına Lefkoşa'da zarara yol açtı

Ülkemizde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına bazı bölgelerde zarara yol açıyor.Ülkede etkili olan rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı.Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Boğaz, Kalkanlı, Kaleburnu ve Serdarlı’da rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktığını belirtti.GÜNEY LEFKOŞA'DA ZARARA YOL AÇTIBu arada şiddetli fırtına nedeniyle Güney Lefkoşa'da bazı yerlerde ağaçlar devrilerek zarara yol açtı.Devrilen ağaçlardan dolayı park halindeki araçların zarara uğradığı bildirildi.