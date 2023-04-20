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Fidanlar, deprem kurbanı çocuklar anısına dikildi

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Fidanlar, deprem kurbanı çocuklar anısına dikildi
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Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına Lefkoşa’da fidan dikimi gerçekleştirdi.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Bilgi Durağı Eğitim Merkezi iş birliğinde Yeşil Sokak’ta fidan dikimi gerçekleştirdi.
LTB Park Bahçeler Şubesi ekipleri ve ekipmanları yardımı ile toprakla buluşturulan fidanlara dikim sonrası can suyu verilirken, fidanların bakımının en iyi şekilde yapılabilmesi adına alana damlama sulama sistemi de kuruldu.
 
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