Fazladan tüp gaz depolayan market sahibine yasal işlem

İskele’de, izin şartlarına uymayarak 102 tüp gaz depolayan market sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı
İskele’de faaliyet gösteren 52 yaşındaki isminin baş harfleri H.S.’ye ait markette polis tarafından yapılan kontrolde, izin şartlarına uyulmadığı ve 40 adet yerine 102 tüp gaz depoladığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
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