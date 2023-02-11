Evlatlarımıza ağlıyoruz

Daha çocuk yaşta altı evladımızı toprağa verdik. Söz bitti, Kıbrıs ağladı. Çocuğunu kaybeden anne-babalar, hem evladını hem torununu toprağa veren nene-dedeler, arkadaşlarını yitiren çocuklar… Bu acının tarifi yok

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar ile Doruk Akın ve Alp Akın kardeşler dün Gazimağusa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Lala Mustafa Paşa Camii’nin önündeki alanı dolduran mahşeri kalabalık, hayatını kaybeden 4 öğrenciye dualar ve gözyaşlarıyla veda etti.

KAĞAN SELİM İŞ, ULUKIŞLA MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden bir diğer öğrenci, Kağan Selim İş ise, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi.

Kağan Selim İş de, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi ve sevenleri cenazede büyük üzüntü yaşadı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. İş, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Erkek Voleybol takımının şampiyon oyuncuları arasındaydı. Annesi fizik öğretmeni Serap Korkmaz İş, yitirdiği oğlunun ardından "Şampiyonlar Ölmez" mesajı paylaşmıştı.

Son yolculuğuna uğurlanan 5 öğrenci, spor müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinde yer alıyordu.

