Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak

Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler için 8 Ağustos Salı günü Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıl dönümünü kutlamak amacıyla Erenköy’e gitmek isteyenlerin başvurularının alındığını sürecin tamamlandığını açıkladı.

Arıkan, başvuruların değerlendirilmesinin ardından bu yıl yaklaşık 800-900 kişinin Erenköy’e gideceğini belirterek, törenlerin bu yıl 09.00’da başlamasına karar verildiğini kaydetti.

-Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin mihenk taşı Erenköy Direnişi

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

59 yıl önce Türkiye’de yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.

