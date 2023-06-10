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Erdoğan KKTC’ye geliyor

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Erdoğan KKTC’ye geliyor
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurtdışı ziyaretini 12 Haziran 2023 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacak.
Aynı tarihte Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ı ziyareti ve görüşmeleri gerçekleşecek. Görüşmenin ardından saat 14:30'da Cumhurbaşkanlığı sarayında ortak basın toplantısı yapılacak
 
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