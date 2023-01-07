“Ensenizdeyim haberiniz olsun”

CTP milletvekili Doğuş Derya, bütçe kalemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi gerektiğini, maliyede bütçenin kadınlar için de açılması gerektiğini söyledi.
Doğuş Derya şöyle dedi:
“Bir ev kadını ben yemekleri yapmıyorum, temizliği yapmıyorum dediği an o ay 32 Bin TL aile bütçesine masraf demektir bu… Hiç ücret kazanmasa bile. Biz buna görünmeyen emek diyoruz, ev kadınlarında… Bu bir iş türü. Angarya çalışma biçimi olarak ele aldığımız bir şeydir bu…
Toplumsal cinsiyete dayalı bir bütçe için en azından teknik bir kişinin bulunması önemlidir. Biz sivil toplum örgütleri katılsın da demedik. Bu bütçe kalemlerine bunları yansıtın dedik… O cüzdan maliyede kadınlar için açılsın. Ensenizdeyim Sayın Bakan haberiniz olsun”
Alişan Şan ise, Doğuş Derya’nın toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda dediklerinden etkilendiğini ve bundan sonra bütçe çalışmalarında bu hususa dikkat edeceğini de söyledi.
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