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“En pahalı ülke konumuna geldik”

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KAMUSEN Başkanı Metin Atan, “Zamlardan dolayı en pahalı ülke konumuna geldik” dedi ve ekledi: “Ülkede sosyal ve psikolojik patlama olacak”

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“En pahalı ülke konumuna geldik”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, "temmuz ayına yönelik elektrik faturalarına gelen zamma" tepki göstererek, “Zamlardan dolayı en pahalı ülke konumuna geldik” dedi.
Atan yaptığı yazılı açıklamada, “halkın çok kötü durumda olduğunu, ancak hükümetin zamların önüne geçecek hiçbir şey yapmadığını” savunarak, hükümete istifa çağrısı yaptı.
“İnsanların artık gücü kalmadı” diyen Atan, hükümetin Aksa ile sözleşme imzaladığını hatırlatarak, “Aksa’ya 512 milyon dolar net ödenecek olan rakamın inanılmaz boyutta olduğunu” kaydetti.
“Peşkeşlerin bedelinin halka yüklendiğini” öne süren Metin Atan, “Bunu kabul edemeyiz” dedi. “Böyle idarecilik olmaz” eleştirisinde bulunan Atan, on gün içerisinde akaryakıta kaçıncı kez zam yapıldığını hatırlamakta zorlandığını ifade etti.
Elektriğin gelecek ay yine zamlanacağını savunan KAMUSEN Başkanı Atan, bunun karşısında halkın nasıl yaşayacağını ve geçineceğini sordu.
“Hükümetin, konu hayat pahalılığına gelince üçün beşin pazarlığını yapmaya çalıştığını” ileri süren Atan, “Zamları engellesinler de hayat pahalılığını vermesinler” dedi.
Ülkede sosyal ve psikolojik patlama olacağı uyarısında bulunan Atan, önlem alınmasının şart olduğunu, bunun hükümetin görevinin olduğunu kaydetti.
 
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