“Elektrikte çözüm yine Türkiye’dir”

Cumhurbaşkanı Tatar, enerji ve elektrik konusunda çözümün yine Türkiye’ye kabloyla bağlanmaktan geçtiğini aktardı



“Kıbrıs ve Su: Yapılanlar, Tespitler ve Yapılması Gerekenler” konulu çalıştay Lefkoşa’daki Concorde Tower Otel’de başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, TC’den su getirilmesinin gündeme geldiği dönemde bazı muhaliflerin bunun Güney Kıbrıs’ın da onayıyla yapılması gerektiğini savunduğunu hatırlatarak, o yıllarda bu vizyonu gösterebilmenin ve sonucunda “imkânsızı başarmanın” önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, TC’den gelen suyla KKTC’de su kaynaklarındaki tuzlanmanın azaltıldığını, tarımsal ürünlerde verimliliğin arttığını, niş ürünlerin bulunup kullanılmasıyla ziraat ve tarımda büyük mesafe kazanılacağının altını çizdi.

Savaşlar, küresel ısınma ve dünyadaki diğer gelişmelerin suyun önemini artırdığını, gelecekte suyun petrolden daha değerli hale geleceğini de hatırlatan Tatar, KKTC’nin çözüm için Rum tarafına yaptığı GYÖ önerilerinin içinde her zaman suyun Güney’le paylaşımı ve bununla birlikte barışa vesile yaratılmasının olacağını kaydetti.

KKTC’nin TC ile gerçekleştirdiği projelerdeki bilgi, birikim ve kaynakla, işbirliklerini, ayrıca İTÜ’nün KKTC’de yaptığı çalışmaların KKTC’nin marka değerine yaptığı katkıyı önemsediklerini belirten Tatar, enerji ve elektrik konusunda çözümün yine Türkiye’ye kabloyla bağlanmaktan geçtiğini aktardı.

Bu tip bir çözümle birlikte Adanın enterkonnekte şekilde Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanması konusunu GYÖ’ler içerisinde Rum tarafına sunmalarına rağmen cevap alamadıklarını anlatan Tatar, zaten aklın ve mantığın da bunu gerektirdiğini, yakın gelecekte bu önerinin Türk tarafınca yeniden sunulacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da çalıştay sonuçlarının, suyun nasıl yönetilmesi gerektiğine, eksikliklere ve yeni fikirlere ışık tutmasına olanak sağlamasını umduğunu belirtti ve suyun kirletilmemesi, israf edilmemesi, gelecek nesillere taşınması ve fiyatlandırılmasının önemli noktalar olduğunu vurguladı.

Türkiye’den Adaya taşınan 75 milyon metreküp suyun yanında, yağmur suları, yeraltı suları ve atık suların toplamının milyarlarca metreküp su demek olduğunu, fakat etkin kullanılamadığını da aktaran Bakan Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya için düşünülen su projelerinin ciddi yatırımlar gerektirdiğini, Güzelyurt için 20 bin dönümün sulanmasıyla ilgili projede sona gelindiğini, daha sonra da Mesarya için harekete geçileceğini aktardı.



