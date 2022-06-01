Elektrik kesintileri yeniden başladı

KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak. Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor.

KIBTEK’ten yapılan açıklama şöyle:

01.06. 2022 tarihinde 17:00-22:30 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”