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Elektrik kesintileri yeniden başladı

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Elektrik kesintileri yeniden başladı
KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak. Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor.
KIBTEK’ten yapılan açıklama şöyle:
01.06. 2022 tarihinde 17:00-22:30 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”
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