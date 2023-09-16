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Elektriğe yüzde 20 zam gündemde

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Elektrik fiyatlarında yüzde 20 artışa gidilmesi gündeme geldi. Kıb-Tek’e toplamda 157 kişi istihdam edilirken söz konusu personelin aylık ek maaş yükü ise 7 milyon TL olacak

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Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
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Kıb-Tek’te ‘usulsüz istihdam’ tartışmaları yerini korurken şimdi de gerçekleşen istihdamlar dolayıyla elektrik fiyatlarında yüzde 20 artışa gidilmesi gündemde.
Kıb-Tek yönetimi geçtiğimiz ay dünya piyasasında petrol fiyatlarını baz alarak Ekim ayında yüzde 10’luk bir zam yapmayı planlıyordu. Ancak dün itibari ile Kıb-Tek’e ‘usulsüz’ olarak yapılan istihdamlar dolayısıyla yapılması planlanan elektrik zammı yüzde 20 bandına yükseldi.
Zammın ekim ayı faturalarına yansıması ve elektrik faturalarının Ekim ayı sonunda beş haneli rakamlara yükselmesi bekleniyor.
Öte yandan Kıb-Tek’e toplamda 157 kişi istihdam edilirken söz konusu personelin aylık ek maaş yükü 7 milyon TL bandında.
 
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