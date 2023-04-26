El-Sen elektrik enerjisi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatacak

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Ülkenin acil ihtiyacı olan on - on beş yıllık güç ve enerji üretim talebinin geçmiş yılların istatistiki bilgileri ve talepteki değişiklikler analiz edilerek mutabakatla tespit edilmesi.

Mevcut tüm üretim yöntemleri için ayrıntılı olarak maliyet analizi yapılması ve kapasite kullanımlarına bağlı olarak sabit ve değişken maliyetlerinin mutabakatla tespit edilmesi.

Elektrik üretiminde kullanılacak yakıt alternatiflerinin incelenmesi ve olası yakıt dönüşüm maliyetlerinin ilk yatırım dahil sabit ve değişken maliyetlerin mutabakatla tespit edilmesi.

Senaryolar dahilinde sisteme yeni eklenebilecek alternatif üretim kaynaklarının (buhar santralı, dizel santral, kombine çevrim gaz türbini santralı, enterkonnekte, CSP (Konsantre Güneş Enerjisi Santralı), Fotovoltaik Güneş, depolama vs.) yatırım ve işletme bedellerinin tespiti, sabit ve değişken maliyetlerin mutabakatla tespit edilmesi.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde hazırlanacak senaryolar dahilinde güç ve enerji talebinin karşılanması için santralların katkı paylarına göre enerji üretim maliyetinin yıllar bazında toplam sabit ve değişken maliyet olarak tespit edilmesi.