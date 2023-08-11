El-Sen'den Paşa'ya "elindeki bilgileri paylaş" çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Paşa’nın “Kıb-Tek’te çeteler olduğu ve bu çeteler yakıt gemilerini kontrol ettiği” yönünde bir açıklama yaptığını savunan Tuğcu, “Eğer, Hüseyin Paşa’nın elinde bilgi, isim ve belge varsa El-Sen ve kamuoyuyla paylaşmak zorundadır” dedi.
Kamuoyu önünde bu kadar emin açıklama yapmasına rağmen Paşa’nın neden Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunmadığını soran Tuğcu, El-Sen’in toplumu bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.
Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, Hüseyin Paşa’ya "doğrudan akaryakıt alımlarında kurumun uğratıldığı zarar" ve "iptal edilen akaryakıt ihaleleriyle" ilgili sorular da yöneltti.
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