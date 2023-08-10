Ekmeğe yine zam geliyor

Ekmeğe bir zam daha geliyor...
Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, un fiyatlarının bir kez daha zamlandığını belirterek, artan elektrik ve akaryakıt fiyatları karşısında başka çarelerinin kalmadığını belirtti.
'Fırıncılar enflasyon altında eziliyor' diyen Çıralı, ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni fiyat düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.
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