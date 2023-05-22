Efsane tank, yeniden hayat buldu

Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinde kalan ve yıllardır doğa etkenleri ve bazı kişilerce zarar verilerek yıpranan Türk ordusuna ait efsane tank, GKK tarafından restore edildi

1974 Mutlu Barış Harekatı, Lapta muharebelerinde görev alan o dönemden bu yana Beşparmak Dağları’nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinde kalan Türk Ordusu’na ait “gazi tank” yıllardır doğa etkenleri ve bazı kişilerce zarar verilerek yıpranmıştı.Selvili Tepe bölgesinde (St. Hilarion) bulunan ve yerli halk yanında turistler tarafından da ziyaret edilen bu efsane tankın yıpranmış hali, görenlerin içini burkuyordu.Edinilen bilgiye göre Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bu konuya karşı duyarsız kalmadı ve söz konusu tankı aslına uygun şekilde restore etti.HALKIN SESİ muhabirleri, aslına uygun şekilde boyanan ve onarımı yapılan söz konusu tankı yerinde görüntüledi. HALKIN SESİ’ne konuşan tarihi tankın ziyaretçileri, GKK tarafından restore edilen gazi tankın yeniden hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.EFSANE TANKIN HİKAYESİ…Beşparmak Dağları dümdüz Kıbrıs'taki (Meserya) ovasında sarp ve duvar gibi tek dik engeldir. Dağdan, Girne sahili uçaktan görünüyormuş izlenimi verir. Bu doğal engeller üzerinde kurulu Rum mevzileri ve beton korunakları ağır ateş altında 24 saatte ele geçmiştir. Batılı askeri uzmanlar mevcut mevzilerin mükemmel tahkimatı nedeniyle 6 aydan önce düşmeyeceği raporunu vermişlerdir.Bu tank, Türk'e has atılganlık ve cüretkarlığın kanıtlanmış bir örneği ve simgesidir. 2 Ağustos 1974 günü yapılan Lapta muharebelerinde düşmanı yan ve gerisinden vurmak için görevlendirilen özel kuvvette görevli olan bu tank; sarp araziyi aşarak görevini yerine getirmiş ancak düşman ateşi ile ağır hasara uğrayarak yanmış ve burada kalmıştır.Er; 'Komutanım, o anda gözlerimin önünde engelsiz dümdüz bir yol göründü, Rumlar kaçıyor... Ateş ede ede buraya çıktım!' derKomutan Mehmetçik'e emreder: Tankı indir! Er cevap verir; O yolu (O günkü şartlar) görmeden nasıl indirebilirim komutanım?O tankın komutanı: Tnk. Ütğm. Mahmut ŞANLITÜRK, Tank Mürettebatı ise: Onbaşı Gürler ERDAĞ, Er Abdülkadir KURT, Er Recep DOĞANYİĞİT'tir...O tankın'da hayatını sürdüren şoförü, silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi ise unutamıyor.Harekatın efsaneleri arasında yer alan tank ile gidilemez denilen yerlerden ilerlediklerini belirten Kurt, vatan, millet ve bayrak için Kıbrıs'a çıkarma yaptıklarını aktarmıştı."Beşparmak Dağı'na komandolara destek vermeye gittik. Büyük bir mücadele vardı. İlerlerken tankımız mayına çarparak yaklaşık bir buçuk metre havalandı, hasar gördü. Dağa çıkarken sürekli bize ateş açılıyordu. Tankın içinde büyük bir mücadele verdik. Her taraftan ateş geliyordu, biz de onlara karşılık veriyorduk. Allah bize fırsat verdi, onlara büyük bir zayiat yaşattık. Arkadaşlarımızla, 'Ya öleceğiz ya da onlara fırsat vermeyeceğiz.' dedik. Tankın içinde altı saat çarpıştık. Etrafımızda bağırıyorlardı ama korkmadık mücadele ettik. Sabaha doğru çekilmek zorunda kaldılar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."