Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, kurul şu isimlerden oluşturuldu:

“1. Sibel Yemenicioğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Temsilcisi (Başkan) 2. Onur Cömert İçişleri Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 3. Havva Kozok Maliye Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 4. Hicran Demirkan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Temsilcisi (Üye) 5. Nihat Ekizoğlu Dr. Fazıl Küçük Vakfı Temsilcisi (Üye).”

