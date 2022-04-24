Dört köyde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Mesarya bölgesi köylerinden Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.30 ile 14.30 saatleri arasında olacak.