Dört köyde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Mesarya bölgesi köylerinden Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.30 ile 14.30 saatleri arasında olacak.
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