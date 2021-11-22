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Donmuş yağlar yola taştı

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Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı havadan Girne olumsuz etkilendi. Yağmurdan dolayı yollar sular altında kaldı. Kanalizasyon şebekelerinden yollara donmuş yağlarla birlikte pis sular aktı.

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Donmuş yağlar yola taştı
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Girne Maarif Anaokulunun bulunduğu Sedat Simavi Caddesi’nde yola taşan donmuş yağlar sürücüler için tehlike yaratıyor. Yola taşan yağlardan dolayı asfalt kayganlaşırken, rögar kapağının yerinden çıkmasından dolayı araçlar kanalizasyon şebekesinin içine düşme tehlikesi yaşıyor.

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