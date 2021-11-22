Donmuş yağlar yola taştı

Girne Maarif Anaokulunun bulunduğu Sedat Simavi Caddesi’nde yola taşan donmuş yağlar sürücüler için tehlike yaratıyor. Yola taşan yağlardan dolayı asfalt kayganlaşırken, rögar kapağının yerinden çıkmasından dolayı araçlar kanalizasyon şebekesinin içine düşme tehlikesi yaşıyor.
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