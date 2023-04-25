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Doğrusöz anılıyor

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Doğrusöz anılıyor
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Merhum gazeteci Mustafa Doğrusöz, üçüncü ölüm yıl dönümünde Çarşamba günü anılıyor.
Doğrusöz’ün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak anma töreni saat 11.00’de başlayacak.
 
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