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Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”

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Din Görevlileri Sendikası, Hz. Muhammed’in hayatını güzel ahlakı tesis için geçirdiğini kaydetti.

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Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
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Din Görevlileri Sendikası, Hz. Muhammed’in hayatını güzel ahlakı tesis için geçirdiğini kaydetti.
 
Sendika Mevlüt Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “İslam dini güzel ahlaka büyük önem vermiştir. Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir” denildi.
 
Mesajda, Hz. Muhammed’in örnek hayatı, mümtaz kişiliği ile bütün insanlığa örnek olmuş, yüce Rabbin ve tüm insanlığın sevgisini  kazanmış örnek biri olduğu kaydedildi.
 
Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Bugün biz müslümanlara düşen görev, Peygamberimizin hayatını iyi öğrenmeli onun örnek hayatını hayatlarımıza tatbik etmeyi, ailemize ,etrafımıza yaymak olmalıdır. Ne mutlu bizlere ki onun ümmeti olma bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm İslam alemi ve milletimizin mübarek Mevlüt Kandilini tebrik ediyor, yüce Allah'tan Muhammedi bir ahlak ile ahlaklanmamızı niyaz ediyorum” dedi.
 
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