Dikkat yarın birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa'ya bağlı birçok köy ve bölgede yarın Kıb-Tek tarafından orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:

29 Kasım 2023 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09:00-14:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Vadili Sanayi Sitesi,Geçitkale Havaalanı, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik,Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Camii'ne elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.