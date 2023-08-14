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Dikkat! Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

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Dikkat! Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı ve Şirinyalı bölgelerine elektrik verilemeyeceği açıklandı.
KIBTEK’ten yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
 
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