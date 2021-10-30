Dereboyu’nda Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da Dereboyu’nda tören yürüyüşü ve bando konseri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da Dereboyu’nda tören yürüyüşü ve bando konseri düzenlendi. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.Mehmet Akif Caddesi’ndeki yürüyüşte Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.Yürüyüşün sonunda konuşmalar yapıldı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu kısa bir konser verdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yürüyüş etkinliğinde yaptığı konuşmada, Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilham alan Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız bir devlet sahibi olduğunu ve Türkiye ile iş birliğinde bu coğrafyada varlığını sürdürdüğünü kaydetti.Bağımsızlık, özgürlük, bayrak ve millet sevgisi, Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın değerinin gençler tarafından bilinmesinin önemli olduğunu ifade eden Tatar, Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti.