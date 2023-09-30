DAÜ İletişim Fakültesi ikincilik kazandı

DAÜ İletişim Fakültesi “CMC” belgeseli ile 33. Genç İletişimciler Yarışması’nda ikincilik kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hatice Melisa Santürk ile Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı Cyprus Mines Corporation (CMC) maden atıklarına yönelik yapmış oldukları belgeselle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel’in koordinatörlüğünde içerik üreticisi Can Pürüzsüz ile gerçekleştirilen atölye çalışması kapsamında başlayan projede öğrencilerin başarısı takdirle karşılandı.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy yaptığı açıklamada, proje danışmanlığını yürüttüğü söz konusu çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek, toplumun sorunlarına duyarlı işler yaparak Kıbrıs’ta önemli bir çevre felaketini gündeme taşıyan herkese teşekkür etti.

“Akdeniz coğrafyasında yüzyılın felaketi olabilecek bir konunun iletişim öğrencileri tarafından ele alınması ve bunun ciddi bir yarışmada ödül kazanması bizleri mutlu etti. İlerleyen günlerde toplumun sorunlarına duyarlı ve barış gazeteciliği anlayışıyla projelerimiz devam edecektir” diye belirten Prof. Dr. Ersoy, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün sınıflarda yaptığı eğitimlerini sahaya yansıtmaya başladığını gösterdiğini ve bunun da ödüllendirildiğini kaydetti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, böylesi prestijli bir yarışmada elde etmiş oldukları başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, bu başarının DAÜ İletişim Fakültesi’nin vermiş olduğu kaliteli eğitim ve sürekli kendisini yenileyen eğitim anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Medya sektörünün önde gelen yarışmalarından biri olan TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda önemli bir başarıya imza atan öğrencilerimizi ve kendilerine danışmanlık yapan öğretim elemanlarımızı kutlarım. Öğrencilerimizin ikincilik ödülünü alması bizleri kurum olarak gururlandırmıştır. Bu başarı akademinin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının önemini bir kez daha göstermiştir” dedi.

İkincilik ödülünü kazanan Sadık Tevfik Kayrakçı ve Melisa Santürk yapmış oldukları açıklamada, CMC belgeseli ile söz konusu maden atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Kayrakçı, “Kıbrıs'ta geçmişte faaliyet gösteren maden şirketi CMC’nin hâlâ devam eden çevresel etkilerini ve çevre kirliliğinin yarattığı potansiyel etkilerini incelemek, sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüm bir görevdi. Toplum üzerinde etkilerinin gözlemlendiği böyle önemli bir konudan hareketle yapılan bu belgesele dahil olmaktan ve yönetmenliğini yapmaktan büyük bir onur duydum” dedi.

Söz konusu belgesel kapsamında yapmış oldukları araştırmalardan ve görüş aldıkları paydaşlardan büyük bir veri havuzu elde ettiklerini belirten Santürk ise, “Çevre gazeteciliğini merkeze alarak editörlüğünü üstlendiğim bu projede akıcı bir anlatı oluşturmaya özen gösterdik. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi olarak Kıbrıs’ın toplumsal hafızasında yer edinen CMC ve bu şirketin maden atıklarına yönelik farkındalık yaratmak adına çaba göstermiş olmaktan onur duydum. Bizimle birlikte ekipte yer alan tüm arkadaşlarıma, danışman hocalarımıza ve mensubu olduğum DAÜ İletişim Fakültesi’ne çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

-18 üniversiteden 62 öğrenci, 44 proje ile ödüle layık görüldü

Açıklamada, yarışmayla ilgili şu bilgiler de paylaşıldı:

-Finalistler deprem farkındalığına katkı sağlayacak

Her yıl hem genç gazeteciler hem de gazetecilik mesleğini ileri taşıyan sektör temsilcileri için önemli bir buluşma alanı olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni bu yıl farklı bir formatta gerçekleşti.

Yarışmanın finalistleri, bu yıl deprem farkındalığına katkı sağlayacak projeler geliştirmeleri için sektörün önde gelen isimleri tarafından mentorluk desteği alacak. Yıl sonuna kadar geliştirecekleri bu projelerle gençler çağın iletişim trendleri ve araçlarıyla kariyerlerine başlamaları için bir teşvik kazanırken, deprem bölgelerinde toplumsal hafızanın canlı tutulmasına da katkıda bulunulacak."

"İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik en köklü yarışmalardan biri olan ve Türkiye’de çağdaş ve nitelikli gazetecilerin yetişmesinde güçlü bir rol oynayan TGC-Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması bu yıl 33. kez gerçekleşti. Şimdiye dek 20 bini aşkın öğrencinin proje üreterek katılım gösterdiği ve Cüneyt Özdemir, Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Haluk Sarıtaş, Ömer Öztürk ve Yağız Şenkal gibi başarılı isimlerin öğrencilik yıllarında katıldığı yarışmada, bu yıl 18 üniversiteden 62 öğrenci, 44 proje ile ödüle layık görüldü.