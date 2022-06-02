banner762
banner815
Rota virüsü salgınına dikkat     
Rota virüsü salgınına dikkat     
19 0
Tüp gaza okkalı zam geliyor
Tüp gaza okkalı zam geliyor
104 0
 
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
10 0
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
13 0
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
35 0
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
25 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
46 0
banner797
banner794

“Cumhuriyete her zaman sahip çıkın”

banner476

banner825
“Cumhuriyete her zaman sahip çıkın”

 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Alayköy İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Meclis Başkanı Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Devletin şefkatli ellerinin her zaman çocukların üzerinde olması gerektiğini” belirtti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Töre, özellikle çevreye karşı öğrencilerin duyarlı olmasını istedi.
Töre, dili, dini, ırkı ne olursa olsun her insanı sevmek gerektiğini söyleyen, bu bilinçle çocukların geleceğe adım atmasını diledi.
Çocukların gelecekte önemli makamlarda da olabileceğine işaret eden Töre, “Gelecekte istikbal sizlerseniz. Ne kadar iyi yetişirseniz geleceğimiz de o kadar parlak olacaktır” dedi.
Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü anımsatan Töre, Kıbrıs Türk halkının da cumhuriyet kurduğunu söyledi ve çocukların bu cumhuriyete her zaman sahip çıkmalarını istedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.