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Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören

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Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.
Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
 
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