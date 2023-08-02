Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

