Cumhuriyet Meclisi Komitesi üç tasarıyı Genel Kurulun gündemine sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını oy birliği ile onaylayarak Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu, toplantıya ayrıca davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden yetkililer de katıldı.

Toplantıda Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.