Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeni yasama yılına başladı.

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi bugün Cumhuriyet Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.45’te başlayan törensel toplantıyla yapıldı.
Bugünkü toplantıda Meclis Başkanı Zorlu Töre, geçen dönemin faaliyet raporunu okuyacak ve yeni yasama yılına ilişkin konuşma yapacak.
Ardından hükümete ve parti başkanlarına da söz verilecek.
Toplantıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, , Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Karahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Ombudsman İlkan Varol, eski bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve diğer davetliler de izliyor.
Toplantının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.
Meclis Genel Kurulu, yarın da denetim işleviyle toplanacak.
50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.
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