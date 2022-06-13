Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti

Başbaşa yapılan görüşmenin ardından heyetler ararası görüşme ve çalışma yemeğine geçilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun saat 13.30’da ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, temaslarını tamamlamasının ardından bugün KKTC’den ayrılması bekleniyor.