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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesinde, Kıbrıs konusu ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve ekibi eşlik etti.
 
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