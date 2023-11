Cumhurbaşkanı Tatar, Oxford Üniversitesi’nde konferans verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Oxford Üniversitesi’de “Kıbrıs’ın geleceği” konulu konferans verdi.





Oxford Üniversitesi, St. John’s College Auditorium’da yer alan konferansı, öğrenciler ile Türk toplumu sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de izledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferansa katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kıbrıs tarihi, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın geleceğine yönelik bilgi verdi. Tatar, KKTC devletinin bugün 40. Kuruluş yıldönümünü kutladığını ifade ederek, katılımcılara KKTC ile ilgili bilgi aktardı. Kıbrıs’ta iki devlet, iki halk, iki farklı dil, din ve kültür olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs’ın tarihçesini anlattı.



Osmanlı devletinin Kıbrıs adasında uzun yıllar hüküm sürdüğünü ve Türk halkının burada uzun yıllar yaşadığını kaydeden Tatar, adanın İngiltere’ye kiralanmasının ardından bir kısım Türkün Anadolu’ya döndüğünü, adada Türk nüfusunun azaldığını belirtti.



İngiltere’nin adadan çıkarken, Osmanlı devletine yani Türkiye’ye geri vermesi gerekirken Rum ve Yunan ikilisine bıraktığını kaydeden Tatar, adada kalan Türklerin adadaki Türk varlığını koruduğunu ve pes etmeden saldırılara rağmen toprağı koruduğunu söyledi.



Tatar, Kıbrıs Türk halkının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, milli mücadele yılları ve sonrasında Barış Harekatı ile birlikte Kıbrıs Türk halkının devletine kavuşmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.



KKTC’nin bugün 40. yaşını kutladığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle geleceğe güçlü bir şekilde, güçlü adımlarla yürüdüğünü söyledi.



Yunanistan’ın Kıbrıs’a yaptığı darbeyi anımsatan ve o dönemden bugüne adanın bir Yunan adası olması hayalinden vazgeçmediğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman pes etmeden yoluna devam ettiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki üsse sahip olduğunu, Birleşmiş Milletler’in de burada görevli olduğunu ancak geçmişte Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan saldırı ve katliamlara sessiz kaldığını ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmadığını söyledi.



Türk ordusunun adaya gelmesiyle Kıbrıs Türk halkının barışa, huzura ve güvenliğe kavuştuğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC devletinin şu anda Doğu Akdeniz’de barış ve huzurun teminatı olduğunu dile getirdi.



Tatar, Kıbrıs’ta Rum tarafının ortaya çıkan tüm anlaşmalara “hayır” dediğini, ancak “evet” diyen Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulmadığını işaret etti, yapılan haksızlığı vurguladı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 40 yıldır egemenlik, bağımsızlık ve devlet kavgasını sürdürdüğünü, asla pes etmeden de mücadeleye devam edeceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden de asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.



Kıbrıs Türk halkının adada eşit ortak olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet zemininde, eşitlik temelinde, Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsünün kabul edilmesiyle bir çözüm bulunabileceğini kaydetti.



Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tam desteğiyle yeni siyasetin sürdürüldüğünü anlatarak, iki devletin işbirliğine dayalı çalışmalara hazır olduklarını belirtti.



Enerji alanı başta olmak üzere her alanda iki devlet arasında adanın geleceği için işbirliği yapılabileceğine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak adada kalıcı adil sürdürülebilir bir anlaşma için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iyi niyetli adımlar atmaya, tüm kesimlerle işbirliğine dayalı çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Tatar, federal çözüm arayışlarının sona erdiğini, Kıbrıs’ta artık iki devlete dayalı egemen eşitlik temelinde bir çözüm bulunabileceğini belirtti, azınlık durumuna düşecekleri bir maceraya atılmayacaklarını kaydetti.



Kıbrıs Türk halkına geçmişte çok söz verildiğini ancak spor dahil her alanda ambargo uyguladığını işaret eden Tatar, uluslararası camiaya karşı güven kaybı yaşadıklarını, Gazze’de bugün yaşananların da kendilerine Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.



O yüzden iki devlet temelinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devamı ile adayı geleceğe taşıyacak işbirliklerine her zaman açık olduklarını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman omuz omuza devleti geleceğe taşıyacaklarını söyledi.



Soruları da yanıtlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının ambargolar altında olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti sayesinde tüm kapıları zorladığını ve tüm kesimlerle görüşmeler yaptığını ifade ederek, İngiltere’de yaptığı temasları anlattı. Tatar, BM, AB temasları, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliği, Azerbaycan ziyareti, İngiliz parlamentosu ziyaretlerini işaret etti.



Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşit bir halk olduğunu ve artık haksızlıklara bir son verilmesi gerektiğini söyledi.



Kıbrıs’ta gerçeklerin ortada olduğunu, adada iki devlet bulunduğu, KKTC’nin 40. Yılını kutladığını ifade eden Tatar, iki devletli çözüm siyasetini Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdüreceklerini kaydetti.



Tatar, KKTC’nin her alanda demokratik bir ülke, demokratik bir devlet olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta iki halkın birbirine saygı duyması halinde iki devletli işbirliğine dayalı çözümün mümkün olduğunu ifade etti.





Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yönetiminin KKTC’yi her yerde engellemek yerine işbirliği yapmasının adaya ve bölgeye istikrar getireceğine vurgu yaptı.